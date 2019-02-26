Mobil rol oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Dice Hunter: Dicemancer Quest iki farklı mobil platformda oynanıyor.

Greener Grass imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan Dice Hunter: Dicemancer Quest ile bizleri oldukça renkli bir içerik türü bekliyor. Oyun içerisinde ekranda yer alan kartlar üzerinden seçimler yaparak hamleler yapıyor ve karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarından oyuncuları karşı karşıya getiren yapım, benzersiz seviyeler ile oyuncuları tatmin etmeyi başardı. Kaliteli grafiklerin ve zengin içeriklerin yer aldığı oyunda dileyen oyuncular arkadaşlarına da meydan okuyabilirler.

Oyun içerisinde 1 milyondan fazla oyuncu birbirleri ile mücadele ediyor.

İyi oyunlar dileriz.