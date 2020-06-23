Tapinator Inc tarafından geliştirilen ve günümüzde ücretsiz olarak indirilip oynanan Dice Mage 2 piksel grafikleri ile oyunculara atari tarzında bir deneyim sunuyor.

Yoğun görsel efektleri ile oyunculara aksiyon dolu anlar sunan başarılı yapım oyunculardan aldığı inceleme puanları ile ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

RPG yüklü bir oynanışa sahip olan yapım da oyuncular yapım içerisinde ilerlemek için çeşitli görevleri yapacak, karşılarına çıkan düşmanları etkisiz hale getirerek oyun da daha da ileriye gitmeye çalışacaklar.

Sihirli patlayıcıların ve büyülerin yer aldığı oyunda fantastik bir oynanış yer alırken farklı ortamları keşfetmekte mümkün olacak. Gizli hazinelerinde peşinde koşacak olan oyuncular birbirinden farklı mini oyunlar ile de çeşitli ödüllerin sahibi olacaklar.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan oyun 4.0 gibi bir inceleme puanına da sahip.