Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Die With Glory mobil oyunu, zorlu bir mücadele sonucunda bir Viking efsanesi haline gelerek cennet Valhalla’ya ulaşacağınız heyecan dolu bir serüvendir.

Die With Glory mobil oyununda çetin bir meydan okuma sizleri bekliyor. Eski bir Viking savaşçısı olan Sigurd ile cesurca savaşacak ve sonunda onurlu bir şekilde can vererek bir sonraki hayatını geçireceği ve cennet olarak tanıtılan Valhalla’ya ulaşacaksınız. Ancak Valhalla’ya erişmek o kadar kolay olmayacak. Zira Sigurd’un öncelikle bir bedel ödemesi gerekiyor. Bunun için Sigurd’a rehberlik ederek birçok bölüm geçecek ve savaş kazanacaksınız. Zaferlerden zaferlere koştuktan sonra sonunda onurlu bir şekilde öleceksiniz.

Tam bir Viking macerası olan Die With Glory oyununda kalenizi savunacak, lavlar üzerinde sörf yaparak kıran kırana bir savaş vereceksiniz. Ölümün bir ödül olduğu bu oyunda tek yapmanız gereken erken ölmemek. Ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Die With Glory mobil oyununu Google Play Store’dan indirebilirsiniz.