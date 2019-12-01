Diggerville 3D

Diggerville madenleri gizem ve eğlence dolu. Arkeolojik bir maceraya çıkın. Kesinlikle kazmaya bayılacaksınız. Gezegenimiz 4 milyon yıldan daha eski.

Bu yıllar süresince birçok heyecan verici şey oldu: Yaşamın doğumundan ve muazzam dinazorların neslinin tükenmesinden, Neandertallerin ilk adımlarına ve orta çağ şövalyelerinin görkemli uygun adım yürüyüşüne kadar. Yerkabuğunun katmanları bir sürü gizem ve merak uyandırıcı sırları gizler.

Diggerville, basit bir salon makinesi oyunundan veya ilgi çekici bir tıklama oyunundan daha fazlası. Yeni piksel dünyasını kazın. Muazzam çeşitlilikte etkinlik ve mini oyunlar içeren çevrimiçi platform. Kendinizin antik uygarlıkların kayıp hazinelerini arayan Indiana Jones veya Lara Croft olduğunuzu hayal edin. Yerin derinliklerini kazın ve en nadir eserleri bulun. Sihirli eserleri bulmak için kazabildiğiniz kadar derine kazın.