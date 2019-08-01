Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Dino Evolution Clicker ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun.

Evolution Games GmbH imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda oyuncular dinazorlara evrim geçirtmeye çalışacaklar. Birbirinden farklı komik ve bir o kadar tuhaf formları da keşfetme fırsatı elde edeceğimiz yapımda oyuncular fantastik bir dünyayı keşfetmeye çalışacaklar.

30’dan fazla farklı dinazor formunun yer aldığı yapımda 5 farklı aşama karşımıza çıkacak. Oyuncular dinazorlarını geliştirdikçe daha etkili bir hale getirebilecekler. Her kesimden oyuncuya hitap eden yapımda dinazorları geliştirdikçe daha fazla para kazanabileceğiz.

Farklı kıtaları da araştıracağımız yapımda bizleri eğlenceli bir atmosfer bekliyor olacak. Yapım Android ve İOS platformunda klasik oyunlar arasında yer alırken 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.