Dino Squad

Gerçek oyuncularla birlikte dinozorlar kuvvetine katılın ve vahşi ölüm maçlarında veya PvP maçlarında rakiplerinizi alt edin. Dinozorlar on yıllardır saklandıktan sonra antik ormandan ortaya çıkıyor. Büyük bir avcı ailenin torunu olarak becerilerinizi istediğiniz hedefe doğru yönlendirdiniz: Şimdi kendini kanıtlama zamanı!

Yabancı bir şehirde çıkmaza düşmüş dev bir canavarsın. Tek görevin olabildiğince fazla şey yıkmak. Önüne gelen herşeyi yık ve daha güçlü bir dünyaya yolunu aç. Ne kadar ezersen o kadar büyürsün, yeni yetenekler kazanmak için canavarlarını evrimleştir, devasa boyutlara genişle ve en güçlü canavar ol.

Stratejinizi uyarlayın ve en güçlü canavar ordusunu kurun. DNA'yı toplayın ve potansiyellerini tam olarak açığa çıkarmak için canavarlarınızı gelişmeye yollayın.