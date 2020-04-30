Mobil macera oyunları arasında lansmana çıkan Dino Tamers ile fantastik bir dünyaya girmeye hazır olun!

İnsanlığın son umudu olan Arcadia’ya giriş yapacağımız oyun da dinazorlarla iç içe olacak, birçok fantastik an yaşayacağız. Tarih öncesi bir dünyaya girip tarih öncesi yaratıklar ile karşılaşacağımız oyun bizlere adeta Jurassic Park temalı bir yapı sunacak.

Foxie Ventures tarafından geliştirilen yapım da arkadaşlarımız ile birlikte bu fantastik dünyayı birlikte keşfedebilecek, yaratıklar evcilleştirebileceğiz.

Oyun içerisinde sessiz hareket etmek hayati önem taşıyacak. Oyuncular dinazorlara ve diğer yaratıklara sessizce yaklaşarak onları inceleyebilecek, bilgi sahibi olabilecek ve daha sonra ise evcilleştirmeye çalışabilecekler.

Evcilleştirdiğimiz dinazorların becerilerini de geliştirebileceğimiz yapım da birçok özellik ve içerikte kilitli olarak oyunculara sunulacak. Oyuncular bu içeriklere kilitlerini açarak ulaşabilecekler.