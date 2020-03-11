Dip Master, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken bir boyama oyunu olarak karşımıza çıkan Dip Master oyununda farklı nesneleri boyayarak vakit geçiriyorsunuz. Basit kontrollerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda benzersiz karışımlar yaparak ebru sanatıyla nesnelerin üzerine uyguluyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda rengarenk boyamalar yapabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Dip Master oyununu mutlaka denemelisiniz.

Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda en iyi boyamalarınızı yapmak için mücadele etmeniz gerekiyor.

Dip Master oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.