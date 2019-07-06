Mobil platformda sakin bir oyun oynamak isterseniz aradığınız oyun Disc Golf Valley demektir.

Hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Disc Golf Valley ile disk fırlatacak ve diski belirtilen hedefe göndermeye alışacağız. Sade bir yapıya ve sade bir tasarıma sahip olan oyunda amacımız diski belirtilen hedef içerisine atmak olacak. Birbirinden farklı haritaların ve hava döngülerinin yer aldığı yapımda oyuncular sakin bir yapı ile karşılaşacaklar.

Per Wahlstedt imzası ile geliştirilen yapım, mobil platformda spor oyunları arasında yer alıyor. 12 Haziran 2019’da lansmana çıkan ve günümüze kadar 10 binden fazla oyuncu tarafından indirilip oynanan Disc Golf Valley tamamen ücretsizdir.