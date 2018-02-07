Square Enix'in meşhur oyun serisinden olan Final Fantasy'nin yepyeni bir bölümü Android kullanıcılarına sunuldu. Oyundaefsanevi kahramanları ve kötü adamları, güçlü tanrıların ve tehlikede olan bir dünyanın cazip bir hikayesinde anlatan yapımcı oyun severlere yine bomba bir hikaye ile geliyor.

Uzun zaman önce Spiritus ve Materia tanrıları, yeni dünyayı yaratmak için zaman ve mekan dokusunu çarpıtıyorlardı. İşte bu, diğer alanlardan savaşçılarla doldurulan bir dünyadır. Bu dünyada acımaya ve merhamete yer yoktur. Kadın veya erkek fark etmeden savaşılan bir yer olan burası, sonsuz mücadelenin başkenti oldu.

Final Fantasy serisinin en popüler karakterlerini barındıran oyunda, hikayeyi ve gerçekçi savaş tekniklerini sonuna kadar yaşayacağınızı düşünüyorum. Ayrıca çok oyunculu modda arkadaşlarınızla eğlenmeyi ihmal etmeyin.

DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA Özellikleri