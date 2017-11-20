DISTRAINT: Pocket Pixel Horror oyunu ile Android cihazlarınızdan korku dolu bir maceraya atılabilirsiniz.

Korku temalı oyunlar oynamayı seviyorsanız, bu alanda alternatifiniz oldukça fazla. Çeşitli senaryolara sahip korku oyunları, görevleri gerçekleştirirken hiç ummadığınız anlarda korku dolu anlar yaşamanıza neden olabiliyor. Yeni nesil bir korku oyunu olan DISTRAINT: Pocket Pixel Horror, karanlık ve ürkütücü bir hikayeyle sizleri bekliyor. Oyunda sağa ve sola hareket ederek hikayenin gerektirdiği bulmacaları çözerek ilerlemeniz gerekiyor.

Oyunun amacında, eski bir konağı satın alan karakterinizi yönlendirmeniz ve çeşitli ögeleri toplamanız gerekiyor. Ancak, bu esnada evdeki bazı sırlarla da karşı karşıya kalıyorsunuz. Elle çizilmiş grafikler ve atmosfere kapılmanızı sağlayacak müzik ve seslere sahip olan oyunun psikolojik bir korku oyunu olduğu iddia ediliyor.