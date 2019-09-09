Diyabet Kontrol Listeleri uygulaması, diyabet rahatsızlığı olan hastaların Android cihazları üzerinden beslenme, aşılama, bakım vb. konularda bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Diyabet Kontrol Listeleri, diyabet yani şeker hastalığı olan kişilerin dikkat etmeleri gereken hususlara dair faydalı bilgiler içeriyor. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının da kendilerine kayıtlı hastaların izleminde kullanabileceği Diyabet Kontrol Listeleri uygulamasında beslenme alışkanlıkları, aşılama öyküsü, izlem, ayak bakımı, ayak bakım önerileri, diş bakımı önerileri, cilt bakım önerileri ve beslenme önerileri gibi kategorilerde işinize yarayacak bilgilere ulaşabilirsiniz.

Diyabetli hastaların rahat bir yaşam sürebilmeleri için hastalık belirtilerini azaltmakta büyük yararı olacağını düşündüğüm Diyabet Kontrol Listeleri uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, önerileri uygulamaya başlayabilirsiniz.