Diyanet Dergilik uygulamasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan interaktif dergi içeriklerini Android cihazlarınızdan okuyabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geliştirilen Diyanet Dergilik uygulaması, aylık olarak yayınlanan dergilerin dijital versiyonlarını incelemenizi sağlıyor. Dergilerin basılı haline göre daha zenginleştirilmiş içeriklerine ulaşabileceğiniz uygulamada, interaktif sayfalar ile videoları izleyebiliyor, sesleri dinleyebiliyorsunuz.

Dergilerin hem güncel sayılarına hem de eski sayılarına ulaşabileceğiniz ve isterseniz kütüphanenize ekleyebileceğiniz uygulamada tüm içerikleri ücretsiz olarak görüntüleyebilirsiniz. Uygulamada bulabileceğiniz dergiler; Diyanet aylık dergi, Diyanet Aile, Diyanet Çocuk, Diyanet İlmi Dergi.

Uygulama özellikleri