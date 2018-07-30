Diyanet Haber mobil uygulaması, dini haberleri takip edebileceğiniz en güvenilir kaynak diyebilirim. Diyanet, müftülükler dışında gündem, eğitim, ekonomi, sağlık ve daha birçok kategoride haberleri derleyen Diyanet uygulamasıyla namaz vakitleri ve haftalık hava durumu raporu da yayınlanıyor.

Sadece Android telefon kullanıcıları için yayınlanan Diyanet Haber mobil uygulamasında farklı kategoride haberler sunuluyor ancak tahmin edeceğiniz üzere dini haberler ağırlıkta. Türkiye ve Dünya gündemini takip edebileceğiniz haber uygulamalarından farklı; Diyanet İşleri Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Müftülükler kısaca İslam Dünyasındaki gelişmelerden haberdar ediyor olması. Haberlerin yanı sıra Diyanet’in derlediği video ve fotoğraf galeri de mevcut.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Mustafa Irmaklı, Dr. Muhlis Akar ve Prof. Dr. Ahmet Yaman’ın katkı sağladığı Diyanet Haber mobil uygulaması, canlı yayınlar ve son dakika haberleri dahil günün önemli içeriklerini anlık bildirimlerle sunuyor.