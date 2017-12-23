Diyet Listesi uygulamasıyla Android cihazlarınızdan ihtiyacınız olan diyet listelerine ve zayıflama tekniklerine ulaşabilirsiniz.

Kilo vermek isteyenlerin en çok merak ettikleri konulardan biri de hangi diyet programı uygulamaları gerektiği oluyor. Göbek eritme, basen eritme veya vücudunuzun başka bir bölgesini eritmek için uygulamanız gereken programları sizlere sunan Diyet Listesi uygulamasında 20’den fazla diyet programı sunuluyor. Diyet programınız için uygun olan yemekleri de sizlere öneren uygulama, aynı zamanda evde zayıflama tekniklerini içeren fitness programını da sizlere sunuyor.

Çeşitli egzersizler ve detaylı açıklamalar ile zayıflamanızı kolaylaştırmayı amaçlayan Diyet Listesi uygulamasında, sağlıklı beslenme kurallarını da inceleyebilirsiniz. İşinize yarayacak diyet, fitness ve zayıflama bildirimlerini de günlük olarak sizlere gönderen Diyet Listesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: