Diyet ve Zayıflama uygulamasını kullanarak sağlıklı bir şekilde kilo verebileceğiniz önerilere ulaşabilirsiniz.
Diyet ve Zayıflama uygulaması, Android cihazlarınızda size uygun diyet önerileri sunarak zayıflamanızda yardımcı oluyor.
Spor salonuna gidecek vaktiniz veya paranız yoksa, evde kendi başınıza deneyebileceğiniz yöntemleri deneyebilirsiniz. İnternet üzerinde birçok kaynakta egzersiz ve diyet listeleri bulunduğundan, size özel programları kolayca bulabilirsiniz. Diyet ve Zayıflama uygulaması da fitness uzmanları tarafından hazırlanan ve etkili zayıflama teknikleri içeren bir egzersiz uygulaması. Çeşitli diyet listelerini sizlere sunan uygulamada, videolar bölümünden de birçok egzersiz videosunu izleyebilirsiniz.
Kalori ve aktivite cetveli özelliğine de sahip olan Diyet ve Zayıflama uygulamasında aldığınız ve harcadığınız kalorileri takip edebiliyorsunuz, tüm besinlerin kalori değerlerini de öğrenebileceğiniz uygulamada her gün yeni ipuçları sizleri bekliyor. İdeal kilo, bazal metabolizma hızı, vücut kitle endeksi ve yağ oranı hesaplama gibi araçlar da sunan Diyet ve Zayıflama uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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