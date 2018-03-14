Diyet ve Zayıflama uygulaması, Android cihazlarınızda size uygun diyet önerileri sunarak zayıflamanızda yardımcı oluyor.

Spor salonuna gidecek vaktiniz veya paranız yoksa, evde kendi başınıza deneyebileceğiniz yöntemleri deneyebilirsiniz. İnternet üzerinde birçok kaynakta egzersiz ve diyet listeleri bulunduğundan, size özel programları kolayca bulabilirsiniz. Diyet ve Zayıflama uygulaması da fitness uzmanları tarafından hazırlanan ve etkili zayıflama teknikleri içeren bir egzersiz uygulaması. Çeşitli diyet listelerini sizlere sunan uygulamada, videolar bölümünden de birçok egzersiz videosunu izleyebilirsiniz.