Belirli bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan ve günümüzde popülaritesini kaybeden oyunlardan birisi olan Dog Evolution Clicker eğlenceli yapısı ile hala oynanmaya devam ediyor.

Android ve İOS platformunda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Dog Evolution Clicker’da geliştiricinin diğer oyunlarında yer aldığı gibi köpeklere evrim geçirtecek ve yüksek gelirler elde etmeye çalışacağız.

Kasım 2017’de son güncellemesini alan ve günümüzde 5 binden fazla oyuncuya hitap eden Dog Evolution Clicker’da oyuncular 5 farklı aşamada 30 farklı köpeğe evrim geçirtecekler. Renkl içerikler ile eğlenceli bir atmosferde yer alacağımız oyunda 3 olası son da oyuncuları bekliyor olacak.

Dog Evolution Clicker tamamen ücretsiz bir mobil klasik oyundur.