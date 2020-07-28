Doodle Run, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir koşu oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir mobil koşu oyunu olan Doodle Run oyununda zorlu rakiplerinizi alt etmeye çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun olma özelliği taşıyan Doodle Run oyununda engelleri aşarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Zirveye yükselme mücadelesi verdiğiniz oyunda yeteneklerinizi de sergilemeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Doodle Run oyununu kaçırmayın derim.

Doodle Run oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.