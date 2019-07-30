DOOM, 1993 yılında çıkış yapan unutulmaz FPS oyununun mobil sürümü. Yaratıklar, iblislerle yüz yüze geldiğimiz birinci şahıs nişancı oyunu DOOM’un mobil versiyonu orijinalden farksız. Bethesda Softworks tarafından geliştirilen DOOM mobil, tam bir nostalji oyunu.

Eski nesil PC’lerde en çok oynanan oyunlardan DOOM, 25. yıl dönümü şerefine mobil platformda karşımıza çıkıyor. Oyunun yapımcısı Bethesda Softworks, DOOM’u mobil platforma hazırlarken ne grafik ne oynanışa ne de hikayeye dokunmuş. 1993 yapımı DOOM, efsane grafikleri ve atmosferiyle günümüz mobil cihazlarına uyarlanmış. Thy Flesh Consumed genişleme paketiyle birlikte gelen DOOM mobil oyununda Mars’tan kaçmaya çalışıyoruz. Cehennemde yaşayan ne kadar canavar varsa hepsiyle yüz yüze geliyoruz. Elektrikli testere, tabanca, av tüfeği, plazma tabancası, roket fırlatıcı her türlü silaha sahibiz.

DOOM Mobile Android