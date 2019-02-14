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Doors&Rooms: Escape King 1.0.1 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Macera ve RPG
  4. Doors&Rooms: Escape King - Android için Odadan Kaçma Oyunu

Doors&Rooms: Escape King

1.0.1
Android
Doors&Rooms: Escape King
ÜCRETSİZ
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Murat İşçi
Murat İşçi -

Eşsiz deneyim sunan bir macera oyunu

Doors&Rooms: Escape King, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Çeşitli ipuçlarını bularak kilitli kaldığınız bir odadan kaçmaya çalıştığınız bir oyun olan Doors&Rooms: Escape King, zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Dikkatli bir şekilde oynamanız gereken oyunda ipuçlarına ulaşmalı ve şifreleri çözerek odadan kaçmalısınız. Topladığınız eşyaları kullanarak kilitleri açmalı ve bölümleri tamamlamalısınız. Kaliteli görselleri ve sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan oyunda zevkli zaman geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Doors&Rooms: Escape King, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Kolay oynanışı ve kaliteli görselleriyle ön plana çıkan Doors&Rooms: Escape King sizleri bekliyor. 

Doors&Rooms: Escape King oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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