Artık Dota taraftarları Dota Pro Circuit'teki en son olaylara, maçlar, oyuncular, takımlar ve turnuva sonuçları hakkındaki bilgileri takip edebileceksiniz. Güncel maç sonuçları, kadro değişiklikleri ve gelecek maçlarla ilgili haberler sayesinde hiçbir bilgiyi kaçırmayacaksınız.

Sadece DPC'yi izlemeyin. Kadronu oluştur ve en çok puanı kazanmak için arkadaşlarına ve tüm dünyaya karşı yarış. Ne kadar iyi biriktirdiğinize bağlı olarak para kazanacaksınız. Nerede olursanız olun, tahmin gücünüzü geliştirin ve yaklaşan DPC maçlarında tahminlerde bulunun. Geleneksel sızıntı haklarına ek olarak, Dota Plus Shards sizi doğru bilgilerle destekleyecek.

Bildirim tercihlerinizi tam olarak bilmek istediğiniz şeye göre özelleştirin. Maçların ne zaman başladığına, takımların turnuvalara girdiği yerlere, tahmin ve fantezi güncellemelerine ve daha fazlasına ilişkin uyarıları değiştirebilirsiniz.