Double Traffic Race, piksel görsellere sahip araba yarışı oyunları arasında en zorlusu diyebilirim. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde yoldasınız ve aynı anda iki arabanın kontrolünü sağlamanız gerekiyor. Dört şeritli yolda araçlara çarpmamak için uğraş veriyorsunuz.

Renkli canlı görselleriye kendisine çeken araba yarışı oyunu, eski stil oyunları hatırlatıyor. Oyunda puan toplamak oldukça kolay. Tek yapmanız gereken hızlarını ve şeritlerini bozmadan ilerleyen araçları geçmek. Yolda araçlar dışında hiçbir engel yok lakin kontrolünüzde bir değil, iki araba var. Mavi ve kırmızı arabaları birbirinden bağımsız sürebiliyorsunuz. Ekranın soluna dokunup basılı tutarsanız mavi, sağına dokunup basılı tutarsanız kırmızı arabanın şerit değiştirmesini sağlıyorsunuz. Kontrolünüzdeki herhangi bir arabayla trafikte araca çarptığınız anda oyun sonlanıyor.