Hem Android, hem de İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Downy Inn, restoran yöneticiliği yapabileceğiniz ve dünya mutfaklarından çeşitli yemekler pişirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkmaktadır.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, patronu olduğunuz bir restoranda taze gıdalar kullanarak lezzetli yemekler yapmak ve müşterileri memnun etmektir. Panda ve çeşitli hayvan karakterlerinin yer aldığı bir restoranı yöneterek tüm dekorasyonu kendiniz yapabilir ve dilediğiniz gibi bir restoran inşa edebilirsiniz. Farklı tasarımı ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda taze sebzeler ve çeşitli yiyecekler satın alabilirsiniz. Dünya mutfağına ait 100 farklı yemeği pişirebilir ve müşterilerinize sunabilirsiniz. Ayrıca restoranın iç dizaynını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve yüz binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Downy Inn, stres atabileceğiniz ve eğlenceli anlar yaşayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.