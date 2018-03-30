Büyükbabasının pet kliniğini devralan Amy'e yardım edecek ve onlarca hayvanın yaşamını devam ettirmesinde büyük bir paya sahip olacaksınız. Tek başına tüm işleri yürütemeyen Amy eğer hayvanları kurtaracaksa, yardıma ihtiyacı olacaktır. İşte bu konuda ona siz yardımcı olmalısınız.

Pek çok türde hayvanı iyileştireceğiniz klinikte 30 zorlu seviyeyi geçmeli ve bu alanda profesyonel olmalısınız. 6 farklı lokasyonu barındıran Dr. Cares - Amy's Pet Clinic, aynı zamanda bu lokasyonlar içerisinde görevler sunuyor. Bu görevler çerçevesinde size verilen hayvanların bakımlarını yapmalı, hastalıklarını geçirmeli veya onların sakatlıklarını gidermelisiniz. Zorlu çalışma şartlarına ayak uydurun ve en güncel teknolojik ve tıbbi cihazlara erişmek için kliniğinizi yükseltin.

Ayrıca kötü bir geçmişe sahip olan Amy'e bu alanda yardım etmelisiniz. Kendi geçmişini araştıran Amy, çocukluğunda nerede olduğunu ve kiminle yaşadığını bilmiyor. Onun çocukluğunu tekrar yaşayın ve kim olduğunu öğrenin. Böylelikle en iyi patronunuza yardım etmiş olacak ve maceracı bir hikayeye giriş yapmış olacaksınız.

Dr. Cares - Amy's Pet Clinic Özellikleri