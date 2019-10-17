Birbirinden farklı özelliklere ve silahlara sahip onlarca farklı karakteri kontrol ederek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve yaratıklarla mücadele ederek çeşitli ödüller kazanacağınız Dragon Champions, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan eşsiz bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve zorlu bölümleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, savaşçı karakterinizi seçerek canavarlara ve yaratıklara karşı açılan büyük savaşta üzerinize düşeni yapmak ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir. Farklı savaş özelliklerine sahip birçok karakterden ve ölümcül silahlardan size en uygun olanları seçerek savaşa başlayabilir ve düşmanlarınızın canlarını azaltarak onları yok edebilirsiniz. Destansı savaşlara yer verilen ve sürükleyici özelliği ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kılıç, balta, mızrak, ok, kalkan ve daha yüzlerce savaş aleti yer almaktadır. Ayrıca farklı tiplemelerde tasarlanmış onlarca savaş kahramanı bulunmaktadır. Android ve iOS işletim sistemlerini içeren cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Dragon Champions ile sizlerde zorlu savaşlar yapabilir ve tecrübe kazanabilirsiniz.