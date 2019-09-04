2018 model bir rol oyunu olarak karşımıza çıkan Dragon RPG: Dragon Village M günümüzde Android ve İOS platformunda oynanmaya devam ediyor.

Highbrow imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan mobil rol oyunu fantastik bir oynanış yapısına sahip. Rekabetçi yapının ön planda yer aldığı yapımda birbirinden farklı karakterlerin yanı sıra diğer seçilebilir canlılar da yer alıyor.

Gerçek zamanlı savaşların ve sürükleyici mücadelelerin yer aldığı yapımda maceralarla dolu bir yolculuğa çıkacak, ejderhaların dünyasını keşfetmeye çalışacağız. Farklı özelliklere sahip olan canlıların da yer aldığı yapımda seçtiğimiz karakter ile fantastik bir rol deneyimi bizleri bekliyor olacak.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden Dragon RPG: Dragon Village M Google Play üzerinde 4.3 gibi bir inceleme skor puanını da elinde bulunduruyor.