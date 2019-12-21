Dragon Storm Fantasy

Unutulmaz bir hikayede birinci sınıf, sunucular arası savaşları deneyimlemek için ejderha olun. Kendi başınıza savaşın ya da müttefiklerinizi savaş alanlarına yönlendirin. Arcus'un güzelliğini ve karanlığını keşfedin ve gücünüzü artırmak için kaynaklar edinin.

Arcus ülkesi sürekli savaş halinde! Her zaman daha fazla kahramana ihtiyaç duyuyor. Hayatta kalma arenasında solo oynayın, silahları alın ve savaşın. Mücadelenin asla bitmeyeceği benzersiz dünya standartlarında, çapraz savaşı yaşayın. Savaş gücünüzü artırmak için fantastik Divine Dragons'ın kilidini açın.

Eşsiz İlahi Ejderhaları kullanarak gücünüzü artırın. Dev bir ejderha şeklini alırken karşınıza çıkan herkese ateş, ışık, karanlık, yaşam, zaman ve uzay güçlerinizi kullanın.