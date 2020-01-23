Drawing Games 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunu olarak ön plana çıkan Drawing Games 3D oyununda becerilerinizi sınıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda onlarca zorlu bölüm yer alıyor. Çiizm yaparak ilerleyebileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve noktaları titizlikle bireştirmelisiniz. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Drawing Games 3D oyununu kaçırmayın.

Drawing Games 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.