Dream League Soccer 2020 Android telefonlarda oynanabilen en iyi futbol oyunlarından biri. 2020 sezonu yepyeni görünüm ve özelliklerle geliyor.

Yeni animasyonlar ve geliştirilmiş yapay zeka sayesinde mobildeki en sürükleyici futbol oyunu. Hareket yakalama teknolojisiyle oluşturulan 3D vuruşlar, top çalma hareketleri, sevinçler ve kaleci hareketleri oyuna benzersiz bir gerçekçilik katıyor. Geliştirilmiş yeni grafik motoru sayesinde takımlar hiç olmadığı kadar güzel görünüyor. Her zamanki gibi FIFPro lisanslı oyuncu arasından rüya takımınızı oluşturup dünyanın en iyi futbol takımlarına karşı yeşil sahada mücadele ediyorsunuz. 3500’ün üzerinde oyuncu var. Teknik direktörlerle oyuncuların teknik ve fiziksel yeteneklerini geliştirebiliyor, Temsilci ve Yetenek Avcılarını kullanarak transfer döneminde oyuncu arayışına giriyorsunuz. Kendi stadyumunuzu bile inşa edebiliyorsunuz. Hatta stadyumunuza sağlık, ticari, eğitim tesisleri kurabiliyorsunuz.

Dream League Soccer 2020 Android Özellikleri