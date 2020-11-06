Dream League Soccer 2021 APK veya Google Play üzerinden Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz Türkçe futbol oyunu. FIFA Mobile, PES 2021 Mobile kalitesinde oldukça popüler bir online futbol oyunu olan Dream League Soccer 2021 sezonu açtı. Yeni görünümü ve yepyeni özellikleriyle Dream League Soccer 2021 Android telefonlar için indirilebilir. Yukarıdaki Dream League Soccer 2021 İndir butonuna dokunarak hemen online maç keyfini çıkarmaya başlayabilirsiniz. Telefonlarında Google Play yüklü olmayanlar için Dream League Soccer 2021 APK indirme linki de sunulmaktadır.

Dream League Soccer 2021 APK İndir

Dream League Soccer 2021’de de 4000’i aşkın FIFPro lisanslı oyunculardan rüya takımınızı kurup dünyanın en iyi futbol kulüplerine karşı yeşil sahada mücadele ediyorsunuz. Takım ve oyuncu verilerinin 20/21 sezonunu yansıtacak şekilde güncellemesi dışında yeni oyuncu animasyonları ve yapay zeka ile şimdiye kadarki en akıcı oyun deneyimi, geliştirilen görsellerle en iyi görünen DLS maç deneyimi, ödüller kazandıran yeni sezon bileti, gerçek oyuncu fotoğrafları ve daha birçok yenilik getirilmiş.

Rüya takımınızı kurun: Kevin De Bruyne ve Roberto Firmino gibi yıldız isimlerle sözleşme imzalayarak rüya gibi bir takım kurun. Tarzınızı geliştirin, oyuncularınızı güçlendirin, küme sıralamasını tırmanırken karşınıza çıkan tüm takımlarla boy ölçüşün. Stadyumunuzu birinci sınıf tesislerle donatın.

Geliştirilmiş yeni oynanış: Yeni animasyonlar ve geliştirilmiş yapay zeka sayesinde mobildeki en sürükleyici futbol deneyimini yaşayın. Dream League Soccer 2021, sporun gerçek ruhunu en iyi yakalayan futbol oyunu.

Başarı için tasarlandı: Bugüne kadarki en göz alıcı Dream League Soccer deneyiminin keyfini çıkarın. Saç şekli ve kıyafet gibi pek çok farklı özelleştirme seçeneği ile yöneticinin görünümünü değiştirin. Geliştirilmiş yeni grafik motoru sayesinde hayalinizdeki takım hiç olmadığı kadar güzel görünecek.

Dünyayı fethedin: Dream League Live ile kulübünüzü dünyanın en iyi takımlarıyla karşı karşıya getirin. Sıralamalarla yükselerek takımınızın gücünü gösterin, global liderlik tablolarında ve etkinliklerde mücadele vererek ödüller kazanın.