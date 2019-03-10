Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan Dream On A Journey, engellerle dolu parkurlarda ilerleyerek puanlar toplayabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu temalar ile donatılmış bu oyunda amaç, elinde bıçak olan bir karakter ile parkurlardaki engelleri aşmak ve farklı yerlerde bulunan anahtarları toplamaktır. Oyun, rüya ve kabuslardan ilham alınarak tasarlanmıştır. Karakterin ve parkurdaki araçların hareketleri, tıpkı rüyalardaki gibi normalden daha yavaştır.

Oyunda iki farklı mod ve birbirinden zorlu onlarca yarış parkuru yer almaktadır. Parkurlarda demir dikenler, hareket eden kapanlar, sürekli dönen dikenli çarklar ve daha birçok farklı tuzak bulunmaktadır. Karakterinizi engellerin üzerinden zıplatarak, olabildiğince fazla anahtar toplamalı ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Ayrıca zorlu engelleri aşmak için hareket eden blokların üstüne zıplayarak yolunuza devam edebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Dream On A Journey, 500 binden fazla oyuncu kitlesine sahip kaliteli bir oyundur.