Drink Water Reminder, su içme hatırlatmasında bulunarak vücudunuzun sağlıklı kalmasına yardımcı olan ücretsiz bir Android uygulaması. Gün içinde su içmeyi unutuyorsanız, düzenli olarak bolca su içmeniz için motive eden Su İçme Hatırlatıcısı uygulamasını tavsiye ederim.

Suyu zamanında içmeyi unutanlar, gün içinde yeterince (önerilen miktarda) su içmeyenler için tavsiye edeceğim su hatırlatıcısı, su takipçisi ve alarm uygulamalarından biri Drink Water Reminder.

Cildin nem dengesini koruması, daha güzel görünmesini sağlaması, böbrekleri koruması yönünden faydası olan su, kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler için yapılması gereken aktivitelerden biridir. Su İçme Hatırlatıcısıyla gün boyunca içtiğiniz suyu kaydedip gün sonunda kaç litre su tükettiğinizi, hedefinize ne kadar yaklaştığınızı görebilirsiniz. Gece uyku saati dışında tüm gün hatırlatmalarda bulunarak su içmeye zorlayan uygulama, aylık su tüketiminizi grafiksel olarak da gösteriyor.

Drink Water Reminder Özellikleri