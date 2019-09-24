Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun severin beğenisini kazanan Drive In, kendi restoranınızı işleterek lezzetli hamburgerler ve pizzalar üretebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, küçük bir işletme ile başlayarak yemeklerinizi herkese sevdirmek ve müşteri kitlenizi artırarak kazancınızı katlamaktır. Bu sayede yeni restoranlar açabilir ve zinciri büyüterek yolunuza devam edebilirsiniz. Seviye atladıkça yeni dükkanların ve restoranların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda müşterilerinize sunabileceğiniz pizza, hamburger, et yemekleri ve daha olarca farklı lezzet yer almaktadır. Küçük bir restoranda işe başlayarak müşterilerin damak tatlarına uygun yemekler pişirmeli ve bu sayede müşteri sayısını her geçen gün arttırmalısını. Böylelikle fazla para kazanabilir ve görevleri tamamlayarak yeni restoranlar açabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Drive In, ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren benzersiz bir oyundur.