Drop the Ball!, Voodoo’nun tuğla kırma oyunlarıyla top oyunlarına birleştiren yeni beceri oyunu. iOS’dan sonra Android platformuna çıkış yapan oyunda tek topla onlarca topu vurup oyun alanını temizlemeye çalışıyorsunuz. Hem dikkat hem de hız isteyen, sabır da gerektiren oyun, tam zaman geçirmelik!

Boş zamanlarınızda, mola alanında, toplu taşımada veya arkadaşınızı beklerken iPhone’unuzda açıp oynayabileceğiniz türde oyunlardan biri Drop the Ball!. Oyunda puan toplamak çok basit gibi gözüküyor. Tek yapmanız gereken; renkli toplara nişan almak. Direkt atış yapabildiğiniz gibi duvardan da sektirebiliyorsunuz. Toplarla aranızda fazla mesafe yok, engel de yok. Oyunun zor tarafı; renkli toplar tek vuruşta platformdan kaybolmuyor ve vurdukça yenileri ekleniyor. Oyunun bir sonu yok. Ekstra mod da yok. Tek başınıza stresten uzak oynuyorsunuz.