DueLito, refleksleri güçlü olanın kazandığı vahşi batı oyunu. Vahşi batı filmlerinde olduğu gibi kovboyların karşı karşıya geldiği oyunda düelloyu kazanmanın, hayatta kalmanın tek yolu; hız. Doğru zamanda doğru simgelere dokunarak karşınızdakinin işini bitirebiliyorsunuz. Geç kalma, yanlış dokunma lüksünüz yok!

Tepe kamera açısından oynanış sunan vahşi batı temalı refleks, beceri oyunu DueLito, arkadaşlarınızla birlikte keyifle oynayacağınız bir yapım. Düelloyu almak için yapmanız gereken tek şey; renklenen simgelere dokunmak. Evet, nişan almak, silahınızı çekmek için çaba sarf etmiyorsunuz. Yanlış simgeye dokunursanız, karşınızdaki affetmiyor. Rakibinize göre yavaş kalırsanız yine aynı kaderi yaşıyorsunuz. Kazandığınız her düello sonrasında yeni karakterlerin (haydutların) kilidi açılıyor.