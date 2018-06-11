Dungeon Chronicle

Çok sayıda eşi benzeri görülmeyen eşyaları ve yağmaları toplarken aynı zamanda gitgide zorlaşan düşmanların sınırsız katlarında dolaşın. Buralarda size karşı gelen düşmanlara saldırın ve puanları kapın. Bu şekilde rütbe artırın ve en güçlü karakteri oluşturun.

Çeşitli silahlar kullanarak nihai kahraman olacağınız bu oyunda aynı zamanda kişisel silahınızı belirlemelisiniz. Dual Swords, Uzun Kılıç, Tabanca, Av Tüfeği, Değnek'ten birini seçin ve en güçlü partiyi oluşturmak için paralı askerler kiralayın. Bu askerleri organize ederek zindan içerisinde ilerlemeye devam edin.

Oyunda daha zorlu haritalara gittikçe becerilerinizi yükseltin ve düşmana odaklanmış bir savaşçı yaratın. Ayrıca isterseniz becerilerinizi karıştırın, eşleştirin ve ortaya melez bir karakter çıkartın. Yani ne olursa olsun kendinize yetebilecek bir savaşçı ortaya koyun!

Zindanı keşfet ve hayatta kal. Bu zorlu yolculukta ne kadar uzağa gidebilirsin?



