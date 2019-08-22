Kart oyunu tarzında karşımıza çıkan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan Dungeon Crusher: Soul Hunters mobil platformda rol oyunları arasında yer alıyor.

Tek bir parmak ile akıllı telefon ve tabletlerimizde oynayabileceğimiz Dungeon Crusher: Soul Hunters ile aksiyon dolu anlar bizleri bekliyor olacak. Gerçek temeller üzerine kurulu olan ve hem çevrimiçi hem de çevrim dışı oynayabileceğimiz yapım bünyesinde birbirinden farklı karakterlere ve yaratıklara ev sahipliği yapıyor.

Towards Mars Ltd tarafından geliştirilen yapım günümüzde Android ve İOS platformunda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. 1000’den fazla seviyenin yer aldığı yapımda 100 farklı beceriye sahip 8 bilim ağacı bulunuyor.

Klanlar kurabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz rol oyununda eşsiz bir PvP dünyası bizleri bekliyor olacak.

Oyunda 100’den fazla kahraman yer alacak.