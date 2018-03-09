Dungeon Hunter Champions, Gameloft’un Android platformuna ücretsiz çıkardığı aksiyon rpg türünde yeni oyunu. Gerçek zamanlı 5’e 5 kapışma, Co-Op, boss savaşları içeren Campaign modu ile gelen mobil rol yapma oyunu, Türkçe dil desteğine sahip olmasıyla da benzerlerinden ayrılıyor. Bu türü seviyorsanız kaçırmayın derim!

Gameloft’un olmasıyla binlerce oyuncunun katılacağı aşikar olan online rpg oyunu Dungeon Hunter Champions, multiplayer (çok oyunculu) modu ağır basan ancak görev odaklı ilerlemeyi seven oyunculara da hitap eden kaliteli bir yapım.

Capcanlı detaylı grafikleriyle kendisine çeken rol oyununda beşerli takımlar halinde savaşıyorsunuz. Savaş esnasında kendilerine has yetenekleri olan ve oyun stiline sahip, geliştirilebilir, evrenin farklı köşelerinden şampiyonlar çağırıp ortamı alevlendirebiliyorsunuz. Herkesin sıralama için mücadele ettiği 5’e 5 savaşlar öne çıksa da ilerlemeli mod da oldukça keyifli. Campaign moduna geçtiğinizde yaratıklar ve acımasız düşmanlara karşı mücadele ediyorsunuz. Efsane savaşçı unvanını almak için en güçlü yaratıklarla kapışıyorsunuz.