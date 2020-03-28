Witch Weapon, Give It Up gibi oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan Leiting Games yeni oyunları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mobil macera oyunları arasında yer alan ve günümüzde Android ve iOS olmak üzere iki farlı mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam edilen Dungeon Survivor’dan güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Karanlık atmosferi ile mobil oyuncuları sürükleyici bir macera dünyasına götüren başarılı oyun sonsuz zindanlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 10 farklı haritanın ve 500’den fazla mekanın yer aldığı yapım da 80 farklı sınıf yer alıyor. Karanlık bir dünyada farklı bir macera deneyimi yaşayacağımız oyunda birbirinden zorlu zindanlar da ilerlemeye çalışacağız.

Hayatta kalabilmek için çeşitli tehlikeler ile yüzleşeceğimiz oyun da kolay kontroller oyunculara sunuluyor.

Başarılı yapım 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.