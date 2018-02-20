Dunk Line, Ketchapp’ın basit görselli ancak bağımlılık yapan spor oyunları arasında. Basketbol oyunlarını seviyorsanız, basket atmayı en zor hale getiren bu oyuna bayılacaksınız. Tek dokunuş kontrol sistemiyle her yerde açıp oynayabileceğiniz, dilediğiniz zaman yarıda bırakıp devam edebileceğiniz türde vakit geçirmek için birebir bir spor oyunu.

Android telefonunuzda ücretsiz indirip oynayabileceğiniz basketbol oyununda toplar sizin kontrolünüzde değil ve potaların yeri sürekli olarak değişiyor. Farklı yönlerden hızla fırlatılan basket toplarını potayla buluşturmak için bir çizgi çizmeniz gerekiyor ki; oyunun da adı buradan geliyor. Oyunun zor yanı; bölümlerden oluşmaması. Yani, sayı yaptığınız vakit hemen ardından bir başka top fırlıyor. Potanın da yeri değiştiğinden sayı yapma zorlaşıyor. Çizgiyi hem çabuk hem de yerinde çekmeniz önemli.