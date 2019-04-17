Dynasty Legends (APK), hikayenin geri planda kaldığı, hızlı savaşlara odaklanan aksiyon rol yapma oyunu. Gerçek zamanlı olarak birlikte savaşma, gerçek oyunculara karşı yoğun savaşlar, dev boss mücadeleleri, 9’a 9 arena hakimiyetine dayalı savaşlar ve daha farklı birçok online oyun modu sunan ARPG, akıcı kontrol, gerçekçi vuruş reaksiyonları, çarpıcı görse efektleri, yüksek kalitede üç boyutlu grafikleriyle etkiliyor.

Tek bir vuruşla onlarca düşmanı yok edebildiğiniz hızlı tempolu bir rol yapma oyunu Dynasty Legends. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan oyunda insanların son umudu olan bir kahramanın yerine geçiyorsunuz. Savaşın sürdüğü dünyada masum insanları kurtarabilecek tek kişisiniz. Sadık dostlarınız dışında yanınızda sizinle savaşacak, çarpışacak kimse yok. Bire karşı binlerce düşman… Benzersiz yeteneklerinizin yanında dilediğiniz zaman Tanrı ya da Şeytana dönüşme özelliğiniz var. Seçilebilir 50’den fazla kahramanın her biri ayrı dövüş, savaş stiline sahip. Tabii ki; geliştirilebiliyorlar.