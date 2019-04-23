Eat it Up, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olarak dikkat çekiyor.

Bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda engellerin üstesinden gelerek puanlar topluyor ve bölümleri tamamlıyorsunuz. Büyülü sandığa ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalı ve engellerden kaçmalısınız. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda onlarca zorlu bölüm yer alıyor. Gizli süper özelliklerin kilitlerini açarak daha avantajlı konuma da gelebileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Eat it Up sizleri bekliyor.

Eat it Up oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.