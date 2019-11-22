Eczanem Nerede, yakın eczaneleri, nöbetçi eczaneleri bulmanıza yardımcı olan ücretsiz bir Android uygulaması. Türk Eczacıları Birliği’nin resmi uygulaması olan Eczanem Nerede ile bulunduğunuz il ve ilçedeki yakındaki eczanelerin yerlerini görebiliyor, nöbetçi eczaneleri de ayrı olarak görebiliyorsunuz. Yakındaki eczaneler ve nöbetçi eczaneler liste şeklinde de gösteriliyor.

Eczane arama bulma zahmetinden kurtaran birçok mobil uygulama mevcut ancak Eczanem Nerede Android telefonda kullanabileceğiniz en iyi eczane bulma uygulaması. Türk Eczacıları Birliği tarafından sunulan Eczanem Nerede Android uygulaması, konumunuzu otomatik olarak tespit ederek tüm eczaneleri karşınıza çıkarıyor. Harita üzerinden yerlerini görüp Google Haritalar’dan yol tarifi alabiliyorsunuz. Eczanenin adresi ve telefon numarası da açıkça gösteriliyor. Haritadan bulmakta zorlanırsanız liste görünümü de mevcut. Yaşadığınız veya istediğiniz bir ilin (ilçe seçimi de yapabiliyorsunuz) tüm eczaneleri tek seferde, nöbetçi eczaneleri ayrı olarak görebiliyorsunuz. Basit, sade arayüzüyle eczaneleri bulmak oldukça kolay.