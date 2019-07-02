Ekip uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan özlük bilgilerinizi görüntüleyebilir, meslektaşlarınızla haberleşebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve sağlık çalışanlarının kullanabileceği Ekip uygulaması, kurumsal işlem ve sosyal medya platformu olarak öne çıkıyor. Sağlık personellerinin özlük bilgilerini görüntüleme, kadro yeri bilgisi, eğitim bilgileri, zimmet bilgileri, kurum içi eğitimler, hizmet puanı, izin ve askerlik bilgileri gibi bölümlere ulaşabileceği uygulamada konu bazlı gruplar oluşturma imkanı da sunuluyor.

Diğer kullanıcılarla anlık mesajlaşma özelliğinden faydalanabileceğiniz uygulamada, takip ettiğiniz kişilerden gelen paylaşımları görebilir, beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Unvanlara göre duyuruların da yapıldığı interaktif bir platform olan Ekip uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri