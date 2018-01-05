Elfins: Magic Heroes 2, Harry Potter serisinin hiç bir filmini kaçırmamış hayranlara özel hazırlanmış mobil oyun. Sadece android platformunda indirilebilir olan sihir oyununda karanlıklar lordu ve onun cadıları ve büyücülerini yok etmek için uğraş veriyoruz.

Romandan uyarlanan seri fantastik filmi Harry Potter’da oynayan karakterleri karşımıza çıkaran minimalist stilde harika görselli bir arcade oyun. Filmini defalarca izleyen hayranların çok daha keyif alarak oynayacağını düşünüyorum. Oyunu ilk açtığımızda “Sihirbazlık okuluna hoş geldiniz” mesajının ardından arkadaşlarımızın saldırı altında olduğu uyarısını alıyoruz. Doğrudan mücadeleye girme, planlayıp harekete geçme, yardım çağırma gibi seçenekler arasından seçimimizi yaparak devam ediyoruz. Oyuna geçtiğimizde hemen aksiyona giriyoruz. Sihir çubuğumuzu kullanarak karşımıza çıkan kötüleri öldürüyoruz. İlerledikçe seviye atlıyor ve yeni silah, güçlendirici ve karakterlerin kilidini açıyoruz. Amacımız; en etkili büyüyü yaparak karanlıklar lordunun ve ona hizmet eden kötülerin işini bitirmek.

Elfins: Magic Heroes 2 Özellikleri: