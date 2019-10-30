Efsanevi kahramanlarla aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve rakiplerinizle birebir mücadele ederek ganimet kazanacağınız Endless Frontier Saga 2, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve 5 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan popüler bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve nefes kesen savaş senaryoları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlarca karakter arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle savaşmak ve görevleri tamamlayarak seviye atlamaktır. Savaşçılarınızı eğiterek savaşa hazırlayabilir ve yeni silahlar alarak düşmanlarınıza karşı daha da güçlü bir ordu kurabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde farklı karakterlerin kilidini açabilir ve dev canavarlara sahip olabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda 150’den fazla savaş kahramanı ve onlarca canavar yer almaktadır. Ayrıca sayısız silah ve savaş aleti bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz Endless Frontier Saga 2 ile sizde güçlü karakterleri yöneterek rakiplerinizle savaşabilir ve aksiyona doyabilirsiniz.