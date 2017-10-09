Engelsiz Sesli Kitap uygulaması görme engelli bireylerin sağlık ile ilgili bilgilere Android cihazlarından ulaşabilmeleri mümkün.

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Engelsiz Sesli Kitap uygulaması, her bireyin bilmesi gereken sağlık ile ilgili temel bilgilerin, görme engelli bireylerin de öğrenebilmesini amaçlıyor. İlk yardım, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz, gebelik ve sağlık gibi kategorilerde sunulan içerikler, temelden başlayarak adım adım anlatılıyor.

Öğrenmek istediğiniz kategoriyi seçtikten sonra bu kategoride sunulan içeriklerin üzerine tıkladığınızda otomatik olarak oynatılmaya başlanan içerikleri, duraklatma imkanı da mevcut. Toplamda 67 içeriğe sahip olan Engelsiz Sesli Kitap uygulamasını, görme engelli bireylerin telefonlarına yükleyerek onların da bu bilgilere ulaşmasını kolaylaştırabilirsiniz.