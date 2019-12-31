ENTaksi uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden tek tuşla taksi çağırabilme niz mümkün hale geliyor.

İzmir’de kullanılmaya başlanan ve taksimetrelerin yerini alan ENTaksi uygulaması, yolculukları güvenli hale getirmeyi de amaçlıyor. Cihazınızın konum özelliğini aktifleştirdikten sonra bulunduğunuz konuma taksi çağırabileceğiniz uygulamada, yolculuğa başlamadan önce tahmini ücret, mesafe ve süre gibi bilgileri de görebiliyorsunuz. VoIP görüşme imkanıyla sürücüyle görüşmeyi de mümkün hale getiren ENTaksi uygulamasında geçmiş yolculuklarınızı ve bu yolculuklara ait araç, sürücü, tarih ve ücret gibi detaylara ulaşabilirsiniz.

Taksi çağırdıktan sonra harita üzerinden anlık konum takibi yapabileceğiniz ENTaksi uygulamasında, yolculuğunuzun sonunda sürücüyü ve yolculuğu değerlendirerek diğer kullanıcılara yardımcı olabilirsiniz.

Uygulama özellikleri