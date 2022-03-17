İnternetsiz Kur'an-ı Kerim Android uygulamasını indirerek kutsal kitap Kuran'ı cebinizde taşıyın. İnternetsiz Kuran okuma ve dinleme ve çok daha fazlası

Emircan Erdoğan - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

İnternetsiz Kur'an-ı Kerim uygulaması, Android telefonunuza tamamen ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir Kur'an-ı Kerim uygulamasıdır. Müslüman aleminin yol göstericisi niteliğindeki Kur'an-ı Kerim'i her an yanında taşımak isteyenler için özel olarak geliştirilen bu dini uygulama, zengin içeriğiyle dikkat çekiyor. İnternetsiz Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek dışında zikir çekmek, yeni dualar öğrenmek, ayet ve surelerin anlamını öğrenmek fazlası için faydalanabileceğiniz harika bir mobil uygulama.

Uygulamanın internetsiz olması ile birlikte kullanıcılar diledikleri yerde ibadetlerini yapabilecek, sure ve dualara anında erişebilecekler. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama, pek çok özelliğide sahip. Kullanıcılar sözlük içeriği ile bilmedikleri dini kelimeleri de öğrenebilecekler.

İnternetsiz Kuran-ı Kerim İndir

Uygulamanın öne çıkan özellikleri arasında Arapça, Latince mealler yer almakta. Bu sayede kutsal kitabımızı hangi dilde okumak isterseniz o dilde okuyabilirsiniz.Listeli bir şekilde sunulan ayetlere, dualara, surelere erişim sağlamak gerçekten çok hızlı ve pratik. Okumak istediğiniz duayı listeden bulup üzerine dokunmanız yeterli. Arapça, okunuş ve meal olarak şifa ayetleri, salavatlar, Arapça yazılışları ve anlamlarıyla birlikte Esma-ul Husna, ayetin hadislerle tefsiri ve ayetin geniş tefsiri, ister sure ister cüz olarak surelere hızlı erişim, farklı mealleri karşılaştırma, Kur'an-ı Kerim'i ezber yapmak isteyenler için ezber menüsü, 40 hadis ve tefsiri, kelime ezberlemek isteyenler için Kur'an sözlüğü, Peygamber efendimizin dilinden dualar, Esma-i Nebi, Ashab-ı Bedir, İsmi azam duası (Arapça olarak) ve daha saymakla bitiremeyeceğim içeriğe sahip bir dini uygulamadan bahsediyorum.

İnternetsiz Kur'an-ı Kerim uygulaması kişiselleştirilebilir yapıda. Tema ve yazı rengini değiştirebiliyor, yazıları büyültüp küçültebiliyor, son kaldığınız yeri işaretleyebiliyor, seçtiğiniz mealin yazı boyutunu ayarlayabiliyor, favorilere ekleyebiliyorsunuz. İnternetsiz zikirmatik, cevşen meal, namaza uyandırma, dini sohbet, dua kardeşliği, birlikte Kuran okuma vee dinleme gibi güzel özelliklere de sahip olan İnternetsiz Kuran-ı Kerim uygulaması, daha seri Kuran okumanız ve ezberlemeniz için kolay okunabilir Arapça font kullanıyor.