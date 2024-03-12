Ezan Vakti Pro APK uygulamasında, ezan vakitlerini öğrenebilir, Kuran okuyabilir ve İslam dini hakkında çeşitli gerekliliklerinizi yerine getirebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Müslüman kullanıcılara özel olarak geliştirilen Ezan Vakti Pro APK, insanların dini yaşantılarına yardımcı oluyor. Ezan vakitlerinden Kuran okumaya, kıble bulucudan duvar kağıtlarına kadar çeşitli birçok şey elinizin altında. Farklı türden birçok özelliği içerisinde barındırsa da, kullanıcı dostu arayüzle karşımıza çıkıyor. Kullanım olarak oldukça basit olmasıyla birlikte, her yaş kategorisindeki kullanıcılara uygun bir yapıdadır.

Ezan Vakti Pro, namaz vakitlerini en doğru şekilde kullanıcılara bildiriyor. Bildirim ayarlamalarını yaparak her namaz vaktinde uyarılabilir ve gerekliliklerinizi yerine getirebilirsiniz. Ayrıca namaz esnasında telefonunuzu otomatik olarak sessize alan bir özellik mevcuttur. Bu özellik sayesinde namaz sırasında sizi arayanların ve mesaj gönderenlerin sesini kapatır.

Ezan Vakti Pro APK İndir

Uygulama, namaz vakitlerinde otomatik olarak işlevselliğini konuşturduğu gibi, camii içerisinde de aramaları sessize almaktadır. Konumunuza bağlı olarak camii veya mescit içerisinde olduğunuzu anlayarak, telefonunuzu sessize alır ve gelen bildirimleri engeller.

Aslında bakacak olursak, günlük namazlarınızı takip etmek ve inançlarına bağlı kalmak isteyen kullanıcıların tercih edebileceği bir uygulama gibi gözüküyor. En ufak ayrıntıya kadar düşünülüp geliştirilen Ezan Vakti Pro APK'yı indirin ve siz de kullanıcı dostu arayüz sayesinde yüzlerce özelliğe erişin.

Ezan Vakti Pro APK Özellikleri